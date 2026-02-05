A Gaza si contano i corpi mentre i riflettori si spostano in Iran

A Gaza si moltiplicano i corpi delle vittime, mentre l’attenzione si sposta sull’Iran. In poche ore, i feriti salgono, le corsie degli ospedali si riempiono e i cieli sopra la regione restano pieni di droni e aerei militari. La situazione rimane tesa e difficile, con poco spazio per le tregue.

A Gaza, nelle ultime ventiquattro ore, conta altro. Contano i corpi che tornano, le corsie che si riempiono, i cieli che restano attivi. Al complesso medico di Al-Shifa arrivano 54 corpi e 66 casse con resti umani e organi. Il trasferimento avviene tramite il Comitato internazionale della Croce Rossa, lo conferma il ministero della Salute di Gaza. È una consegna amministrativa, dicono. In realtà è una scena: camion, bare numerate, personale sanitario che ricomincia a contare. Al-Shifa resta insieme obitorio e pronto soccorso, simbolo di una tregua che non si deposita mai del tutto sul terreno. A ovest di Gaza City, nel campo profughi di Al-Shati, un bombardamento colpisce un gruppo di civili.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L'attenzione si sposta dall'attuale crisi di Gaza verso le recenti manifestazioni in Iran.

Gaza, a Rafah si passa col contagocce. Alle 15 Witkoff da NetanyahuIeri solo 12 persone - contro le 50 inizialmente annunciate dalle autorità israeliane - sono riuscite a rientrare nella Striscia ... ilsole24ore.com

La crisi umanitaria a Gaza. Si muore per freddo e fameL'inverno di Gaza penetra nelle tende, le impregna: le piogge e il vento le rovesciano, non resta niente a proteggere le migliaia di persone sfollate - sono queste condizioni che hanno causato la ... rainews.it

Sono almeno 20 i palestinesi uccisi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Tra le vittime si contano tre bambini. https://gazzettadelsud.it/p=2166523 facebook

A causa della guerra nella Striscia di #Gaza si sono registrate il 41 per cento delle nascite in meno (solo nel 2025 si contano 2.600 aborti e 220 morti correlate alle gravidanze). Genocidio programmato x.com