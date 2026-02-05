A Gallipoli una storia senza tempo | in scena Il piccolo principe

Questa sera il Teatro Italia di Gallipoli si riempie di magia con lo spettacolo “Il piccolo principe”. La compagnia Razmataz Live porta in scena uno show che ha già fatto il giro dei record, attirando un pubblico di tutte le età. La produzione, diretta da Stefano Genovese, ha scelto questa città salentina per le prove e l’allestimento, creando un evento speciale che emoziona e coinvolge.

GALLIPOLI – Una storia senza tempo, emozionante e speciale: il Teatro Italia di Gallipoli accoglie la compagnia de "Il piccolo principe", lo show dei record prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, che ha scelto la città salentina per allestire lo spettacolo e realizzare le prove.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Gallipoli TeatroItalia Gallipoli: da ieri la prevendita per “Il piccolo principe” in programma a febbraio Teatro Italia Firenze, in scena 'Il Gattopardo. Una storia incredibile' di Francesco Piccolo A Firenze, il Teatro Puccini ospiterà il 16 dicembre alle ore 21 la messa in scena di 'Il Gattopardo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gallipoli TeatroItalia Argomenti discussi: Un gigante dell’Impero nel Mar Ionio: i segreti del relitto romano al largo di Gallipoli; Nel Mar Ionio verso il relitto della nave romana scoperta al largo di Gallipoli. Immersioni degli archeologi delineano mercantile di 1600 anni con anfore di garum. Cosa stanno trovando; Scoperta eccezionale nel mare di Gallipoli: un relitto romano riemerge dal mare; Storia provvisoria | Carbonara e garum riscrivono il passato. Dagli abissi a largo di Gallipoli emerge una nave romanaAGI - Il mare toglie, il mare dà. Le acque di Gallipoli hanno custodito per secoli una grande nave oneraria romana di epoca tardo-imperiale con il suo carico di anfore. La rilevante scoperta archeolog ... msn.com Un relitto romano antico emerge dai fondali di GallipoliDal silenzio del fondale di Gallipoli riaffiora una nave romana: anfore sigillate, garum intatto e una storia rimasta sospesa per secoli ... siviaggia.it GALLIPOLI: sabato 7 febbraio, al teatro gallipolino "Tito Schipa" va in scena “ROMEO+GIULIETTA ODIO/AMORE – IL MUSICAL”. Sul palco, la Compagnia teatrale “AttoTerzo”, con regista Tony Bottazzo, nella più celebre storia d’amore di tutti i tempi interpretat facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.