A Firenze torna la scuola di formazione per giovani amministratori. Da domani, 6 febbraio, fino al 21 marzo, si svolgerà l’edizione 2024 di Akadémeia, dedicata alle politiche europee e alla gestione del territorio. L’obiettivo è coinvolgere giovani sotto i 35 anni, offrendo loro strumenti pratici e aggiornamenti sulle sfide locali e europee. La città si prepara ad accogliere i partecipanti, con l’intento di rafforzare le competenze di chi si impegna quotidianamente nelle amministrazioni pubbliche.

Firenze, 5 febb – Da domani 6 febbraio al 21 marzo torna a Firenze Akadémeia, la scuola di formazione per le politiche europee e il governo del territorio, dedicata a giovani amministratori sotto i 35 anni. Il programma della sessione 2026 si articolerà in una serie di incontri, online e in presenza nella sede di Palazzo Borghese (via Ghibellina 110), volti a fornire a giovani leader gli strumenti per affrontare le sfide della governance locale in un contesto continentale. Sotto il patrocinio del Parlamento Europeo, del Comitato delle Regioni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’iniziativa è guidata dall'eurodeputato Pd-S&D Dario Nardella, Presidente del Comitato Scientifico di cui fanno parte Gianni Letta, Minna Arve, Marco Buti, Luciana Lamorgese, Cristina Giachi, Andrè Sobczak, Veronica Nicotra e Giovanni Diamanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze la nuova edizione della Scuola di politiche europee per governo del territorio

Approfondimenti su Firenze Akadémeia

Ultime notizie su Firenze Akadémeia

