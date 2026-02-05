A che ora passa e dove la fiamma olimpica oggi a Milano | la mappa
Oggi Milano si prepara ad accogliere la fiamma olimpica. La staffetta attraverserà diversi quartieri e strade della città, segnando la tappa 60 prima dell’apertura ufficiale dei Giochi invernali. La fiaccola arriverà nel pomeriggio e il percorso sarà seguito da un gruppo di teodofori che porteranno avanti la tradizione olimpica. La fine del percorso si avvicina, portando Milano verso l’evento più atteso.
La fiamma olimpica giovedì 5 febbraio arriva a Milano. Quali sono i quartieri, le strade e le vie coinvolte dal passaggio e dalla staffetta dei teodofori? La tappa 60 che segna la fine del percorso e l'avvicinamento al via ufficiale ai Giochi invernali è il preludio alla cerimonia di apertura del.🔗 Leggi su Milanotoday.it
