A che età raggiungiamo il picco della forza fisica? Gli esperti sono concordi

A 35 anni, il nostro corpo inizia a perdere alcune delle sue forze più di quanto si pensasse. Una ricerca svedese ha scoperto che il picco di forza fisica si raggiunge molto prima di quanto si creda, e il declino comincia già in età adulta, non solo in vecchiaia.

Molti di noi sono convinti che il declino fisico sia un problema lontano, relegato alla “terza età”. Tuttavia, una recente ricerca svedese del Karolinska Institute ha gettato una luce diversa sulla nostra parabola biologica: il cronometro della nostra massima efficienza inizia a rallentare molto prima di quanto vorremmo ammettere, precisamente intorno ai 35 anni. Questo studio è particolarmente prezioso perché è di tipo longitudinale: i ricercatori hanno seguito centinaia di persone comuni (non atleti professionisti) per ben cinquant’anni, monitorandole dai 16 ai 63 anni. I risultati mostrano che, indipendentemente dal sesso e dal livello di allenamento, la nostra forza e la resistenza toccano l’apice tra i 26 e i 36 anni, per poi iniziare una discesa inesorabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Da sempre ci chiediamo a quale età il nostro corpo sia al massimo.

