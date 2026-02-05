A caccia del tris | la Salerno Guiscards sfida il Lavorate Calcio

La Salerno Guiscards di mister Guadagno torna in campo per cercare la terza vittoria consecutiva. Dopo aver superato Bracigliano e Giffonese, la squadra punta a continuare la striscia positiva, affrontando il Lavorate Calcio. I giocatori sono determinati a non fermarsi e a portare a casa altri punti importanti.

Due vittorie consecutive e nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver superato Bracigliano e Giffonese, la Salerno Guiscards di mister Guadagno torna in campo a caccia del tris. Sabato pomeriggio, con fischio d'inizio alle 15:30, i foxes saranno di scena allo stadio Viscardi di Sarno per affrontare il Lavorate Calcio, nel match valido per la quarta giornata del girone di ritorno del Girone G di Prima Categoria. Classifica corta e punti pesanti. Si tratta di una sfida tutt'altro che semplice. La capolista Siano dista soltanto tre punti, mentre il Montoro, secondo in classifica, è avanti di una sola lunghezza rispetto alla formazione del presidente Pino D'Andrea.

