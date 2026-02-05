Firenze ha fatto un passo avanti per proteggere i bambini abbandonati. Oggi l’Istituto degli Innocenti ha accolto la sua prima bambina in 600 anni, segnando un ritorno simbolico alle origini. La data del 5 febbraio diventa così un nuovo punto di partenza per un progetto che mira a salvare e accogliere i più piccoli in difficoltà.

Firenze, 5 febbraio 2026 - Il 5 febbraio per l’Istituto degli Innocenti segna una data importante: l’arrivo della prima bambina, accolta nel 1445, o più esattamente nel 1444 secondo il calendario fiorentino che cominciava il 25 marzo e finiva il 24 marzo. A quella bambina fu dato il nome di Agata Smeralda come si legge nel “Libro dei fanciugli” e come la storia dell’Istituto ha tramandato. Ma i documenti conservati nell’Archivio storico dell’Istituto degli Innocenti svelano la presenza anche di una seconda Agata Smeralda. Una bambina lasciata nella pila quattro anni dopo, nello stesso 5 febbraio, giorno dedicato a Sant’Agata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 5 febbraio, dalla Ruota alla ‘Culla’: così la Toscana salva gli abbandonati

Questa mattina a Prato è stata inaugurata la “Culla per la vita”, un nuovo servizio che permette alle madri in difficoltà di lasciare i loro neonati in modo sicuro e senza rischi.

A Prato è arrivata la prima culla per la vita.

