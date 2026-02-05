05 02 – Uccisa a 22 anni per la musica troppo alta – Cancellato il volto somigliante alla premier Meloni – Goggia guida le azzurre dello sci

Questa mattina a casa, una ragazza di 22 anni è stata uccisa con una coltellata. Il fratello ha confessato di averla colpita durante una lite scoppiata per motivi banali, forse legati al volume della musica. La polizia sta indagando e ha già cancellato il volto della giovane, che somigliava alla premier Meloni. Nel frattempo, Goggia si prepara per le gare di sci, mentre la comunità si chiede cosa abbia portato a questa tragedia.

Uccisa a 22 anni con coltellata, confessa il fratello. Tra i due una lite scoppiata in casa per futili motivi, forse per la musica troppo alta. In corso accertamenti sulla versione del 25enne. Cancellato il volto somigliante alla premier Giorgia Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Il parroco: “Coperto perché qui è una processione di curiosi. Il Mic: “La soprintendenza attende il progetto per il ripristino”. Sofia Goggia guida le azzurre dello sci alpino a Milano-Cortina. C’è l’incognita Federica Brignone. Questo articolo 0502 – Uccisa a 22 anni per la musica troppo alta – Cancellato il volto somigliante alla premier Meloni – Goggia guida le azzurre dello sci proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 05/02 – Uccisa a 22 anni per la musica troppo alta – Cancellato il volto somigliante alla premier Meloni – Goggia guida le azzurre dello sci Approfondimenti su Meloni Goggia Cancellato il volto dell’angelo Meloni, il restauratore: “Si, era la premier. Me l’ha chiesto il Vaticano” Dopo giorni di polemiche, il volto di Giorgia Meloni sul cherubino dipinto nella basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato. L'angelo col volto di Meloni: «Ecco la foto originale prima del restauro». Ma il viso della premier è stato cancellato Un architetto ha condiviso sui social una foto dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scattata prima del restauro che ha scatenato molte polemiche. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Meloni Goggia Argomenti discussi: Femminicidio Martina Carbonaro, indagini chiuse: cade l’aggravante della crudeltà; Ylenia uccisa a 22 anni dal fratello: Lei non mi faceva dormire; La trazione a destra della scissione Vannacci: Il traditore è un altro; Cacciatori morti, l’avvocato dell’indagato rifiuta di rispondere e Rinaldi si indispettisce: Cosa è venuto a fare?. Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, cade l'aggravante della crudeltàÈ stato un omicidio abietto, futile, ma non crudele, quello di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025. ansa.it Stava uscendo da un bar con il suo fidanzato quando è stata accoltellata e uccisa L’influencer aveva solo 18 anni facebook #JleniaMusella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il #fratello ha confessato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.