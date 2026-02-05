? LIVE! Atalanta-Juventus tutti gli aggiornamenti in diretta

Stasera si gioca il big match tra Atalanta e Juventus. Alle 21, i tifosi sono pronti a seguire la partita in diretta. L’Atalanta schiera una formazione con Carnesecchi in porta e un attacco guidato da Scamacca e Raspadori. La Juventus, invece, punta a confermare il suo ritmo e cercare di portare a casa i tre punti. La partita si prospetta intensa e ricca di emozioni, con le due squadre che cercano la vittoria per migliorare la loro posizione in classifica.

Atalanta-Juventus (21:00). Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Bakker, Zalewski, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Krstovic. Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, David. All. Spalletti A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Cabal, Koopmeiners, Adzic, Miretti, Kostic, Zhegrova, Yildiz, Boga, Openda. Arbitro: Michael Fabbri (sez. di Ravenna) Gli aggiornamenti in diretta.

