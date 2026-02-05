? LIVE! Atalanta-Juventus 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

La partita tra Atalanta e Juventus finisce 0-0. Le due squadre si sono affrontate senza trovare il guizzo vincente, anche se ci sono state occasioni da entrambe le parti. Carnesecchi e la difesa dell’Atalanta hanno retto bene, mentre la Juve ha cercato di sfruttare le ripartenze senza riuscire a segnare. La sfida si chiude senza reti, lasciando aperto il discorso per il proseguimento del campionato.

Atalanta-Juventus 0-0. Marcatori: – Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Bakker, Zalewski, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Krstovic. Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, David. All. Spalletti A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Cabal, Koopmeiners, Adzic, Miretti, Kostic, Zhegrova, Yildiz, Boga, Openda. Arbitro: Michael Fabbri (sez. di Ravenna) Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

