Zortea da incubo Casale è assente Il regalo di Miranda

La partita tra Ravaglia e Casale si fa subito complicata. Ravaglia si distingue con alcune parate decisive, negando un gol a Loftus-Cheek e respingendo un colpo di testa di Nkunku. Poi, nel finale, commette fallo su Nkunku in area e permette al francese di segnare dal dischetto. Casale, che in campo manca anche Zortea, fatica a tenere il passo e subisce un risultato che complica la sua corsa.

RAVAGLIA 6. Nega un gol fatto a Loftus-Cheek, mura un colpo di testa di Nkunku e poi stende il francese che lo fredda dal dischetto. Nella ripresa sventa il 4-0 su Fullkrug. ZORTEA 4,5. Colossale dormita nell’azione dell’1-0, primo tempo da incubo. HEGGEM 4,5. Nel primo tempo si perde Fofana e poi si perde in un bicchier d’acqua ‘ciabattando’ quando Loftus-Cheek firma l’1-0. CASALE 4. Un giorno gli racconteranno che doveva marcare Loftus-Cheek: tre errori difensivi da matita rossa più e una palla-gol clamorosamente ciccata. MIRANDA 4,5. Athekame gli mangia costantemente in testa. La rimessa-harakiri che manda in porta Rabiot per il 3-0 è inspiegabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Zortea da incubo . Casale è assente . Il regalo di Miranda Approfondimenti su Ravaglia Gol Dubbi in difesa: favorita la coppia Heggem-Lucumi, ma anche Casale spinge per una maglia da titolare. Riposo in vista per Miranda. Un affaticamento muscolare ferma Vitik Bologna-Milan 0-3: regalo assurdo di Miranda. Rabiot non sbaglia Il Milan strappa una vittoria facile a Bologna, vincendo 3-0. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ravaglia Gol Argomenti discussi: Genoa-Bologna, rossoblù avanti di due gol poi l'espulsione di Skorupski cambia tutto: sconfitta e l'Europa si allontana; Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Miranda da incubo | CB. Al 47' il Bologna raddoppia con un autogol di Otoa propiziato da Zortea: 0-2 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.