Zauli sull'ex Juve Iling Junior | Un giocatore di alto livello Ecco cosa mi aspetto da lui al Pisa Sul suo ruolo…

Zauli si è espresso con entusiasmo sul nuovo acquisto del Pisa, Iling Junior. L’allenatore ha detto che il giocatore è di alto livello e ha già le capacità per fare bene in Serie B. Zauli ha spiegato cosa si aspetta da lui in questa fase della sua carriera e ha parlato anche del suo ruolo in squadra. La speranza è che Iling Junior possa dimostrare il suo valore già dai prossimi incontri.

Zauli in un’intervista a ‘La Nazione’ si è soffermato su Iling Junior e sul suo trasferimento al Pisa. Cosa ha detto sull’ex Juve il tecnico. Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Next Gen fino al 2022, ha visto sbocciare il talento di Samuel Iling-Junior, esterno inglese classe 2003 fresco di approdo al Pisa. L’ex tecnico bianconero ne ha parlato a La Nazione. LE QUALITÀ DEL GIOCATORE – « Un giocatore di alto livello, di grande qualità, ce ne accorgemmo fin da subito. Un ragazzo con qualità di piede, gamba e capace di ricoprire tanti ruoli diversi, una qualità importante in questo calcio moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

