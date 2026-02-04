Nicolò Zaniolo ha fatto il suo ritorno in campo dopo l’intervento al ginocchio destro di gennaio. Ora, l’attaccante ha una nuova chance di rilanciarsi in una grande del calcio italiano. A giugno, potrebbe approdare all’Udinese, dove i dirigenti stanno valutando se puntare su di lui per rafforzare la rosa. La sua carriera, finora complicata, potrebbe prendere una piega diversa, anche grazie a questa opportunità.

All’Udinese si è rilanciato dopo più di due anni a dir poco complicati Zaniolo è appena tornato in campo dopo l’operazione di pulizia meniscale al ginocchio destro dello scorso 12 gennaio. L’attaccante è riapparso nel secondo minuto di recupero della sfida con la Roma di domenica sera vinta dalla squadra di Runjaic per 1-0 grazie alla rete di Ekkelenkamp. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Fino all’intervento chirurgico il classe ’99 ha disputato un’ottima stagione. 6 i gol e 3 gli assist realizzati dal numero 10, che il club della famiglia Pozzo sembra intenzionato a riscattare al termine della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Zaniolo in una big di Serie A: nuova occasione a giugno, i dettagli

Nicolò Zaniolo torna protagonista in questa stagione.

Nella stagione di Serie A, Nicolò Zaniolo ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, con l’Udinese che ha visto crescere il suo ruolo e i suoi gol, arrivando a quota cinque.

Zaniolo brilla, l’Udinese lo riscatta e due big di Serie A sono pronte a sfidarsi: annuncio UFFICIALEIl classe ’99 ha segnato 5 gol in stagione e sembra cresciuto anche mentalmente: il Milan può tornare su di lui ma non è da solo Nicolò Zaniolo è stato senza dubbio una della sorprese più piacevoli pe ... calciomercato.it

Zaniolo si rilancia anche sul mercato: lo vuole la big di Serie AL’aria di Udine sta facendo benissimo a Nicolò Zaniolo. In bianconero il classe ’99 ha vissuto un inizio di stagione importante, con 4 gol e 1 assist in 10 partite disputate. Zaniolo si rilancia anche ... calciomercato.it

