Zanetti | Speriamo in stagione come quella della seconda stella Petardo? Guardiamo…

Javier Zanetti ha corso come tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma non si distrae. L’ex capitano dell’Inter ha detto di sperare in una stagione simile a quella della seconda stella, anche se ha preferito non entrare troppo nel vivo delle polemiche. “Petardo? Guardiamo…” ha aggiunto, lasciando intendere che il suo pensiero resta sempre rivolto alla squadra nerazzurra.

Zanetti. Javier Zanetti ha vissuto una giornata speciale come tedoforo delle Olimpiadi di Milano-Cortina, senza però perdere di vista la sua Inter, sempre più lanciata in testa alla classifica. Intervistato da Sky Sport, il vicepresidente nerazzurro ha condiviso tutta l’emozione per un ruolo così simbolico: “ Momento di grande emozione per quello che rappresenta lo spirito olimpico. Per me rappresenta tantissimo, perché sono gli stessi valori che condivido io. Lo sport che tutti vogliamo è questo, per questo è stato bellissimo portare la fiamma olimpica “. Accanto all’orgoglio olimpico, inevitabile uno sguardo all’attualità nerazzurra e a una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

