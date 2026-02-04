Zanetti incorona Chivu | Lavoro grandioso come l’anno della seconda stella

Javier Zanetti si presenta a Cernobbio come testimonial nerazzurro e non nasconde l’entusiasmo. In un’intervista ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente dell’Inter ha fatto il punto sulla stagione, paragonando l’attuale momento a quello dell’anno in cui la squadra conquistò la seconda stella. “Lavoro grandioso, come l’anno della seconda stella”, ha detto Zanetti, sottolineando che il cammino è ancora lungo ma i segnali sono positivi. Nel frattempo, a margine della sua partecipazione come tedoforo, ha lanciato un messaggio

Javier Zanetti lancia la volata finale dell’Inter tra ambizione e solidarietà. A margine della sua tappa da tedoforo a Cernobbio, il vicepresidente nerazzurro ha tracciato la rotta ai microfoni di Sky Sport: “Vedo analogie con l’anno della seconda stella, stiamo facendo molto bene ma il percorso è ancora lungo”. Un plauso speciale è andato alla gestione tecnica: “ Cristian Chivu sta facendo un grandissimo lavoro con il gruppo”. Il vicepresidente ha poi commentato duramente il grave episodio del petardo che ha colpito Audero: “Mi dispiace tantissimo, a me come a chiunque sogni uno sport diverso da questo”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Javier Zanetti ha corso come tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma non si distrae.

Javier Zanetti loda Chivu e i giovani dell’Inter, che stanno facendo un ottimo lavoro in campo.

