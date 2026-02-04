Zalone da record anche nel Lecchese | oltre 26mila spettatori per Buen camino
Zalone conquista anche il Lecchese con oltre 26mila spettatori. Il film
Un enorme successo, in grado di rilanciare anche le sale lecchesi. Buen camino, il film che ha visto il ritorno sul grande schermo di Checco Zalone, è senza ombra di dubbio l'evento cinematografico degli ultimi due anni in Italia. Nel post-covid soltanto C'è ancora domani era stato in grado di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
