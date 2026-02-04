Zaia | un errore imbarcare Vannacci nella Lega ha pianificato l’uscita

Luca Zaia definisce un errore aver accolto Vannacci nella Lega. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto spiega che Vannacci aveva già pianificato di uscire e che ora si aspetta la sua azione concreta. La polemica tra i due si fa sempre più accesa, mentre Vannacci si prepara a lasciare definitivamente il partito.

**Un errore imbarcare Vannacci nella Lega, ha pianificato l’uscita** — Così ha risposto a un’interrogazione di fondo il presidente del Consiglio, Luca Zaia, all’indomani dell’abbandono della Lega da parte di Roberto Vannacci. Con un tono fermo, quasi inconfondibile, l’ex governatore del Veneto ha messo in chiaro che la decisione di inserire il leader del Movimento 5 Stelle in una lista politica con il quale non aveva mai condiviso la visione è stata una scelta strategica errata. Lo ha detto in diretta su Radio 24, durante una delle poche occasioni in cui l’ex Presidente del Consiglio ha preso la parola in mezzo alla crisi del partito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Zaia ha detto che Vannacci si rende conto di essere un corpo estraneo nella Lega.

