Youtube espande le traduzioni automatiche del doppiaggio con voci più chiare e lingue aggiuntive

YouTube ha annunciato un nuovo aggiornamento per le sue traduzioni automatiche. Ora il doppiaggio automatico offre voci più chiare e supporta più lingue rispetto al passato. La funzione si amplia, diventando disponibile a un numero maggiore di creatori di contenuti in tutto il mondo.

Questo aggiornamento descrive l’espansione del doppiaggio automatico su YouTube, con miglioramenti nell’ accuratezza, una gamma più ampia di lingue supportate e una disponibilità estesa ai creatori. Viene introdotta anche la funzione Expressive Speech per rendere le traduzioni vocali più naturali, mentre sono in corso test sull’ allineamento labiale automatico per i video tradotti. doppiaggio automatico: estensione, accuratezza e disponibilità. Lo strumento di autodoppiaggio è stato raffinato per offrire una qualità vocale superiore nelle traduzioni. Contestualmente, l’elenco delle lingue coperte è stato ampliato e la funzione non è più limitata a pochi creatori, ma è accessibile a tutti i creatori presenti sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su YouTube Traduzioni

YouTube ha migliorato il suo sistema di traduzioni automatiche, rendendo più facile per gli utenti di tutto il mondo capire i contenuti video.

