Ylenia uccisa dal fratello | Calci al cagnolino non ci ho visto più

Ylenia è stata uccisa dal fratello, che ha confessato di averla colpita dopo aver perso la calma. Prima di fuggire, ha tentato di nascondersi, ma alla fine si è arreso e si è costituito bussando al commissariato nel cuore della notte. La vicenda ha scosso la comunità locale.

Subito dopo aver ucciso la sorella ha provato a nascondersi, ma alla fine non ha retto alla tensione e si è costituito bussando in piena notte al commissariato della Polizia di Stato di Ponticelli, dopo essere andato ad abbracciare la madre. A scrivere anche l’ultimo atto della tragedia familiare è stato sempre lui, Giuseppe Musella, 28 anni, nessun precedente e una vita consumata in un ambiente di drammatico degrado, umano e ambientale. LA CONFESSIONE «Sono stato io, adesso vi racconto tutto: ancora non so come possa essere riuscito a fare questo». Il cerchio si chiude in Questura, davanti agli investigatori della Squadra mobile e al pubblico ministero Ciro Capasso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate dal fratello Giuseppe durante una lite scoppiata per un calcio al cagnolino.

La tragedia si è consumata nel cuore di una famiglia, dove una lite sfociata in tragedia ha portato alla morte di Ylenia, una ragazza di 22 anni.

