Ylenia Musella nell' ultimo VIDEO su TikTok spunta un ragazzo con un coltello ' immagini postate poche ore dopo l' omicidio'

Ylenia Musella ha pubblicato un nuovo video su TikTok che sta facendo parlare di sé. Nel filmato, si vede un ragazzo con un coltello in mano, girato a Taranto nel fine settimana. Le immagini sono apparse online solo due giorni dopo un omicidio avvenuto in città. La coincidenza tra il video e l’episodio di violenza sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e della gente, che si chiedono se ci sia qualche collegamento tra i due eventi. La polizia sta lavorando per capire cosa ci sia dietro questa sequenza di fatti.

Un ragazzo con in mano un coltello compare nell'ultimo video di Ylenia Musella, le immagini sono state girate a Taranto nel fine settimana, ma pubblicate due giorni dopo a poche ore di distanza dall'omicidio Nell'ultimo VIDEO su TikTok di Ylenia Musella spunta un ragazzo con in mano un coltel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ylenia Musella, nell'ultimo VIDEO su TikTok spunta un ragazzo con un coltello, 'immagini postate poche ore dopo l'omicidio' Approfondimenti su Ylenia Musella “Cosa spunta”. Ylenia Musella, choc sull’ultimo video pubblicato dalla 22enne uccisa dal fratello Ylenia Musella si sfoga dopo aver visto l’ultimo video della sorella, trovata morta a 22 anni uccisa dal fratello. Ylenia Musella, l'ultimo video con "qualcuno alle spalle": «C'è un coltello». Il dolore delle amiche: «Eri il Sole, vola più in alto che puoi» Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa nel Rione Conocal di Ponticelli, aveva condiviso un video in cui si vede qualcuno alle sue spalle e dice: «C'è un coltello». Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ylenia Musella Argomenti discussi: Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. Scaricata davanti all'ospedale, caccia al fratello; Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; Chi era Jlenia Musella, uccisa a 22 anni dal fratello: i video su TikTok e l’ultimo post dalla discoteca; Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello. Omicidio di Ylenia Musella, il fratello ha confessato: Sono stato io . Il moventeYlenia Musella è stata uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello Giuseppe il quale, nella notte, si è consegnato alla polizia confessando il delitto: Sono stato io. Omicidio di Ylenia Muse ... notizie.it Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a PonticelliA uccidere Ylenia Musella, 22 anni, è stato suo fratello Giuseppe, 28 anni, con una coltellata alla schiena. Il 28enne si è consegnato nella notte alla polizia confessando il delitto. notizie.it A metà febbraio Ylenia Musella, la ragazza uccisa a Napoli, avrebbe dovuto presentarsi all'Aquila al processo per direttissima - facebook.com facebook Un litigio per la musica troppo alta in casa: sarebbe stato questo a innescare la rabbia di Giuseppe #Musella che ieri a #Napoli ha ucciso la sorella Ylenia, di 22 anni, lanciandole un coltello nella schiena. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.