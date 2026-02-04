Ylenia Musella l' ultimo video con qualcuno alle spalle | C' è un coltello Il dolore delle amiche | Eri il Sole vola più in alto che puoi

Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa nel Rione Conocal di Ponticelli, aveva condiviso un video in cui si vede qualcuno alle sue spalle e dice: «C'è un coltello». Le sue amiche ricordano una giovane donna piena di sogni, che voleva andare avanti e non si arrendeva alle difficoltà della periferia di Napoli. La sua morte ha scosso l’intera comunità, lasciando un vuoto tra chi la conosceva e le persone che le volevano bene.

Non era solo una ragazza della periferia difficile di Napoli. Ylenia Musella, la ventiduenne uccisa brutalmente nel Rione Conocal di Ponticelli, era una giovane donna che cercava disperatamente la luce attraverso la musica e i viaggi. Le immagini che circolano ora sul web, tra TikTok e Instagram, restituiscono il ritratto di una ragazza che, nonostante un background familiare complesso, aveva deciso di mettere se stessa al centro del proprio mondo. L'ultima notte in discoteca L'ultimo ricordo felice di Ylenia è impresso nei frame di una notte nel tarantino. Recentemente era stata a Castellaneta, in una delle discoteche più rinomate della Puglia, per assistere al dj-set di Joseph Capriati.

