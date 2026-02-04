Ylenia Musella l' ultima notte in discoteca | i video con il dj e il ricordo delle amiche

Ylenia Musella è morta giovedì notte in discoteca. La giovane, conosciuta per la sua passione per la musica e il ballo, è stata trovata senza vita nel locale dove aveva trascorso la serata con amici. I video pubblicati sui social mostrano le sue ultime ore, mentre si divertiva con il DJ e con le amiche. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Ylenia, ancora sotto shock per la tragedia.

Ylenia Musella amava la vita. E amava ballare, sui suoi profili social spesso ballava, anche da sola, davanti allo specchio della sua cameretta. Sempre perfetta, truccata e vestita alla moda. Ma non mancano scatti di vita reale dove compare acqua e sapone con il suo nipotino, da poco nato, in braccio: era in strada davanti al palazzo dove viveva, a rione Conocal di Ponticelli. «Il suo orgoglio», diceva. I suoi racconti Di recente era stata nel tarantino, a Castellaneta, in discoteca, per una serata con Joseph Capriati. I suoi amici hanno nei loro stati Instagram il ricordo di quella serata dove c'era anche lei sempre sorridente e attenta alla telecamera.

