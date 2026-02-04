Ylenia Musella la confessione del fratello | le tensioni dietro la tragedia

Da caffeinamagazine.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia che scuote Napoli riguarda la morte di Ylenia Musella, 22 anni, trovata in ospedale il 3 febbraio. Arrivata poco prima delle 17, è stata lasciata al pronto soccorso da qualcuno che si è allontanato subito dopo. Le indagini puntano a capire cosa sia successo e quali siano state le cause di quella che sembra essere una tragedia improvvisa.

Ylenia Musella, 22 anni, è arrivata in ospedale a Napoli poco prima delle 17 del 3 febbraio, accompagnata da qualcuno che l’ha lasciata al pronto soccorso per poi allontanarsi immediatamente. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: il volto tumefatto, il corpo segnato da percosse e una grave coltellata alla schiena. I medici hanno tentato di salvarla, ma la giovane è morta poco dopo il ricovero, lasciando dietro di sé una scia di domande e un dolore che si è rapidamente esteso oltre le mura dell’ospedale. Il delitto si è consumato nel rione Conocal, a Ponticelli, nella periferia est di Napoli, un’area da anni simbolo di degrado e marginalità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Approfondimenti su Ylenia Musella

Ylenia Musella, la confessione del fratello: come l’ha uccisa

Questa mattina a Napoli si riaccende il caso di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata ferita e portata in ospedale il 3 febbraio.

Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne Giuseppe: fermo per omicidio volontario. La confessione: «Sì, sono stato io»

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, per l’omicidio della giovane di 22 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne Giuseppe: fermo per omicidio volontario. La confessione: Sì, sono stato io; Uccisa con una coltellata, arrestato il fratello: Sono stato io; Uccisa dal fratello a Ponticelli, l’inquietante video social di Ylenia: spunta un uomo con un coltello; Perché l'ha uccisa: Ylenia Musella, la confessione choc del fratello della 22enne. Per me sei tutto...

ylenia musella la confessioneOmicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne Giuseppe: fermo per omicidio volontario. La confessione: «Sì, sono stato io»La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla ... msn.com

ylenia musella la confessioneOmicidio Ylenia Musella: Sono stato io, il fratello Giuseppe si consegna e confessaE' ora nel carcere di Secondigliano il giovane 28enne, aspirante calciatore, assassino della sorella di appena 22 anni: Non volevo ucciderla ... ilgazzettinovesuviano.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.