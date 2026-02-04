Ylenia Musella la confessione del fratello | le tensioni dietro la tragedia

La notizia che scuote Napoli riguarda la morte di Ylenia Musella, 22 anni, trovata in ospedale il 3 febbraio. Arrivata poco prima delle 17, è stata lasciata al pronto soccorso da qualcuno che si è allontanato subito dopo. Le indagini puntano a capire cosa sia successo e quali siano state le cause di quella che sembra essere una tragedia improvvisa.

Ylenia Musella, 22 anni, è arrivata in ospedale a Napoli poco prima delle 17 del 3 febbraio, accompagnata da qualcuno che l’ha lasciata al pronto soccorso per poi allontanarsi immediatamente. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: il volto tumefatto, il corpo segnato da percosse e una grave coltellata alla schiena. I medici hanno tentato di salvarla, ma la giovane è morta poco dopo il ricovero, lasciando dietro di sé una scia di domande e un dolore che si è rapidamente esteso oltre le mura dell’ospedale. Il delitto si è consumato nel rione Conocal, a Ponticelli, nella periferia est di Napoli, un’area da anni simbolo di degrado e marginalità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina a Napoli si riaccende il caso di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata ferita e portata in ospedale il 3 febbraio.

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, per l’omicidio della giovane di 22 anni.

