La tragica vicenda di Ylenia Musella si arricchisce di nuovi dettagli. Il fratello ha confessato di averla accoltellata e di averla portata in auto al pronto soccorso di Villa Betania, lasciandola lì con i medici e scappando subito dopo. La donna è stata trovata ferita gravemente e ora si cerca di capire cosa abbia scatenato questa violenta aggressione.

L'ha accoltellata, poi, a torso nudo, l'ha accompagnata su un'auto al pronto soccorso di Villa Betania, dove l'ha lasciata nelle mani dei medici, fuggendo. Giuseppe Musella, 28 anni, aspirazioni da calciatore professionista, rintracciato ieri dalla polizia, destinatario di un provvedimento di fermo di pm per omicidio volontario, ha confessato di aver ucciso a Napoli la sorella Ylenia Musella, 22 anni, colpita alle spalle con un coltello ieri pomeriggio e poi morta in ospedale. Gli inquirenti erano sulle sue tracce dopo aver visionato le immagini di una telecamera di video sorveglianza nei pressi del pronto soccorso, così Giuseppe Musella ha deciso di costituirsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ylenia Musella c'è la confessione del fratello. I motivi del femminicidio

La 22enne uccisa in strada a Napoli. Aveva il volto tumefatto dalle percosse. La madre e il patrigno sono in carcere, lui è ritenuto un boss della Camorra

