Ylenia Musella, 22 anni, è arrivata in ospedale a Napoli con il volto tumefatto e una ferita da coltello alla schiena. È stata trovata da sola, in condizioni gravi, e ora si trova sotto i medici. La polizia ha arrestato il fratello, ritenuto responsabile dell’aggressione. La giovane donna è stata soccorsa appena in tempo e ora lotta tra la vita e la morte.

Ylenia Musella, 22 anni, è arrivata in ospedale a Napoli poco prima delle 17 con il volto tumefatto e una grave coltellata alla schiena. È morta poco dopo. Chi l’aveva accompagnata in pronto soccorso si è allontanato subito.Il delitto è avvenuto nel degradato rione Conocal, a Ponticelli (periferia est di Napoli), in via Al Chiaro di Luna, una strada buia e fatiscente. La vittima è stata uccisa quasi certamente al termine di una lite familiare. La Squadra Mobile, diretta da Giovanni Leuci, ha fermato e arrestato il fratello maggiore Giuseppe Musella, 28 anni, accusato di omicidio volontario. È detenuto nel carcere di Secondigliano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ylenia Musella, arrestato il fratello: come l'ha ammazzata

Approfondimenti su Ylenia Musella

La polizia ha arrestato nella notte Giuseppe Musella, fratello di Ylenia, la giovane donna di 22 anni trovata morta a Napoli.

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in strada a Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontario

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato; Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne: fermo per omicidio volontario; Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a coltellate a Napoli: le continue liti a casa, i genitori detenuti e la fuga del...

Ylenia Musella uccisa a coltellate in strada, arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso ... leggo.it

Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello GiuseppeLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a ... msn.com

La squadra mobile di Napoli ha arrestato da poco Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere di Secondigliano, la polizia di stato ha notificato un provvediment - facebook.com facebook

#Cronaca Chi era Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni accoltellata a Napoli x.com