Ylenia vive tra le luci della movida e il peso di una famiglia problematica. I genitori sono in carcere, e lei si prende cura del fratello, che qualche anno fa l’ha uccisa. La giovane racconta di un legame forte e complicato, tra momenti di allegria e dolore profondo. «Se stai bene tu, sto bene anch’io», dice spesso, ma la sua vita è segnata da tante difficoltà.

«Non vorrei mai vederti soffrire perché se stai bene tu, sto bene anch’io. Sei tutto per me, sei il bene più prezioso». Parole piene d’amore, affidate ai social, che oggi suonano come una sinistra profezia. A scriverle era stata Ylenia Musella, 22 anni, la giovane accoltellata e uccisa in strada a Napoli, nel rione Conocal di Ponticelli. Il destinatario di quel messaggio era proprio il fratello Giuseppe, 28 anni. Lo stesso che, dopo l’omicidio, ha confessato di averla colpita con un coltello da cucina al termine di una lite. La storia di Ylenia è quella di una ragazza cresciuta in un contesto familiare e sociale segnato da profonde fragilità e dalla criminalità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ylenia, la vita difficile nel Conocal: la movida, i genitori in carcere e l’amore per il fratello che l’ha uccisa

Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, si è consegnato alla polizia dopo aver trascorso ore in fuga.

Questa mattina a Napoli si riaccende il caso di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata ferita e portata in ospedale il 3 febbraio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

