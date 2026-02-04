Ylenia 22 anni | dopo la discoteca a Castellaneta il ritorno a Napoli | uccisa Arrestato il fratello Era stata in Puglia con le amiche

Ylenia, 22 anni, è stata trovata morta a Napoli poco dopo essere tornata dalla Puglia, dove aveva passato la serata con le amiche. La ragazza aveva trascorso la notte al Cromie di Castellaneta per ascoltare il concerto del dj Joseph Capriati. Dopo aver lasciato il locale, il suo fratello è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa. La ricostruzione sulla dinamica dell’omicidio è ancora in corso.

Era stata in discoteca, al Cromie di Castellaneta, per un concerto tecno-house del dj Joseph Capriati. Era stata in Puglia con le amiche. Poi Ylenia Musella, 22 anni, è tornata a casa a Ponticelli, quartiere di Napoli. A casa con il fratello dato che la mamma ed il compagno della mamma sono attualmente detenuti. Ylenia Musella è stata uccisa con una coltellata in casa. È indagato il fratello che dopo alcune ore di ricerche è stato arrestato dalla polizia. Non è dettagliato il possibile movente di questo femminicidio.

