La Juventus tiene in sospeso i tifosi sulla disponibilità di Kenan Yildiz per la partita contro l’Atalanta. Dopo l’allenamento, si aspettano aggiornamenti ufficiali sull’infortunio del giovane attaccante, che potrebbe tornare a disposizione o rimanere fuori a causa di un problema ancora da risolvere. La squadra si prepara ai quarti di Coppa Italia, ma l’incertezza su Yildiz pesa sulla strategia di formazione.

La Juventus si avvicina ai quarti di Coppa Italia in una cornice condizionata da una gestione prudente dell’infortunio di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, classe 2005, ha partecipato oggi a una parte dell’allenamento di gruppo, segnando un piccolo passo avanti rispetto al problema muscolare che aveva limitato la sua attività nelle sessioni precedenti. Il problema è un sovraccarico all’adduttore sinistro rilevato domenica scorsa durante la larga vittoria contro il Parma (1-4). Nonostante il recupero non sia ancora completo, lo staff tecnico e medico ha deciso di portarlo in viaggio con la squadra nella giornata successiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Yildiz sarà disponibile contro l'Atalanta? Aggiornamenti sull'infortunio dopo l'allenamento

Approfondimenti su Yildiz Atalanta

La Juventus potrebbe riabbracciare Yildiz contro l’Atalanta.

Dopo l’allenamento di oggi alla Continassa, il turco Yildiz ha continuato a lavorare a parte e la sua partecipazione contro l’Atalanta non è sicura.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Yildiz Atalanta

Argomenti discussi: Infortunio Yildiz in Parma-Juventus: come sta e quando può tornare; Juventus-Napoli LIVE; Ecco Boga, il vice Yildiz: è lui il nuovo acquisto della Juventus; Formazioni ufficiali Monaco-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Pogba, David, Openda, Locatelli, Cambiaso e Di Gregorio.

Contratto fino al 2030 pronto per Yildiz Ci sarà un 'bonus fedeltà' alla firma da 6 milioni di euro. Elkann non ha messo paletti per blindare il dieci La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

È tutto pronto: rinnovo con bonus fedeltà #Yildiz sarà il più pagato, quando è atteso l'annuncio x.com