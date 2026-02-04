Yamaha abbandona anticipatamente i test della MotoGP a Sepang | imbarazzo ai box

Yamaha ha deciso di interrompere i test a Sepang. La casa giapponese ha fermato tutte le M1 V4, lasciando il team in imbarazzo, dopo che un problema tecnico è emerso con Quartararo. La decisione arriva prima del previsto, lasciando i piloti e gli ingegneri senza ulteriori prove prima dell’inizio della stagione 2026.

