Yamaha abbandona anticipatamente i test della MotoGP a Sepang | imbarazzo ai box

Da fanpage.it 4 feb 2026

Yamaha ha deciso di interrompere i test a Sepang. La casa giapponese ha fermato tutte le M1 V4, lasciando il team in imbarazzo, dopo che un problema tecnico è emerso con Quartararo. La decisione arriva prima del previsto, lasciando i piloti e gli ingegneri senza ulteriori prove prima dell’inizio della stagione 2026.

Yamaha ferma tutte le M1 V4 ai test MotoGP 2026 di Sepang per un problema tecnico emerso con Quartararo. Box chiusi e piloti bloccati: è allarme sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Questa mattina a Sepang, le prove della MotoGP sono cominciate con la sessione mattutina del secondo giorno.

