xbox prossima generazione data di rilascio trapelata e hardware di alto livello

Microsoft prepara il lancio della sua prossima console Xbox, previsto entro il 2027. Le indiscrezioni parlano di un hardware di alto livello, sviluppato insieme ad AMD. La società sta lavorando per offrire una macchina più potente e avanzata rispetto alle precedenti, con l’obiettivo di competere al massimo nel mercato dei videogiochi. I dettagli arrivano da fonti non ufficiali, ma l’attenzione è già alta tra gli appassionati.

Questo testo sintetizza le indiscrezioni sulla futura console Xbox di Microsoft, attesa entro il 2027 e sviluppata in collaborazione con AMD. Le voci ruotano attorno all’utilizzo di un SoC semi?custom AMD e a un’APU denominata Magnus, con un design dual?chip destinato a offrire prestazioni avanzate e una integrazione più profonda con l’ecosistema Windows. Le informazioni, seppur non ufficiali, indicano una roadmap che punta a una fruizione più ampia di contenuti e piattaforme di gioco, mantenendo alta l’attenzione sull’esperienza visiva e sulla compatibilità con le librerie esistenti. magnus apu: specifiche e rumor. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

