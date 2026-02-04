Microsoft prepara il lancio della sua prossima console Xbox, previsto entro il 2027. Le indiscrezioni parlano di un hardware di alto livello, sviluppato insieme ad AMD. La società sta lavorando per offrire una macchina più potente e avanzata rispetto alle precedenti, con l’obiettivo di competere al massimo nel mercato dei videogiochi. I dettagli arrivano da fonti non ufficiali, ma l’attenzione è già alta tra gli appassionati.

Questo testo sintetizza le indiscrezioni sulla futura console Xbox di Microsoft, attesa entro il 2027 e sviluppata in collaborazione con AMD. Le voci ruotano attorno all’utilizzo di un SoC semi?custom AMD e a un’APU denominata Magnus, con un design dual?chip destinato a offrire prestazioni avanzate e una integrazione più profonda con l’ecosistema Windows. Le informazioni, seppur non ufficiali, indicano una roadmap che punta a una fruizione più ampia di contenuti e piattaforme di gioco, mantenendo alta l’attenzione sull’esperienza visiva e sulla compatibilità con le librerie esistenti. magnus apu: specifiche e rumor. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xbox prossima generazione data di rilascio trapelata e hardware di alto livello

Approfondimenti su Xbox Generazione

Nel 2025, le vendite delle console Xbox hanno registrato un forte calo, anche nei mercati storicamente più consolidati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

PS6 e Nuova Xbox : come sarà la prossima generazione di console

Ultime notizie su Xbox Generazione

Argomenti discussi: Xbox Next Gen: la finestra di lancio è stata svelata da AMD?; Kingdom Come Deliverance: l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S potrebbe avere una data; Xbox perde terreno tra gli sviluppatori: gli studi preferiscono PS5 e Switch 2; PlayStation 6 potrebbe subire un lungo ritardo, secondo un analista.

Xbox Next Gen: la finestra di lancio è stata svelata da AMD?Sembrerebbe proprio che AMD abbia rivelato la possibile finestra di lancio della console Xbox di prossima generazione. everyeye.it

La prossima Xbox avrebbe un periodo di uscita definito, per un insiderDa Windows Central arrivano ulteriori voci di corridoio sulla prossima Xbox, il cui periodo di uscita al momento non sarebbe cambiato rispetto ai programmi precedenti, pare. multiplayer.it

Per me la prossima Xbox sarà la fine definitiva delle console Xbox. E i motivi sono chiari: prezzo assurdo ( 27 euro al mese) e servizi che la gente non compra. Il Game Pass aumenta continuamente di prezzo, e intanto Microsoft pensa che basti quello per tene - facebook.com facebook

Questi sono i 5 fattori predittivi che definiranno il successo nel 2026 Leggi il blog per preparare la tua prossima mossa: x.com