World Cancer Day | meno tumori in Italia Cosa fare per prevenirli

Il 4 febbraio si è celebrato il World Cancer Day, una giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla lotta ai tumori. In Italia, i dati indicano che si fa strada una diminuzione dei casi, ma c’è ancora molto da fare. Le campagne puntano a promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’uso di terapie più efficaci. Con iniziative di questo tipo, si spera di ridurre il numero di malati e migliorare la qualità di vita di chi combatte contro il cancro.

Il World Cancer Day, celebrato il 4 febbraio 2026, è un appuntamento globale promosso dall’ Union for International Cancer Control (UICC) e sostenuto dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla lotta ai tumori e sull’importanza di strategie di prevenzione, diagnosi precoce e terapie efficaci. La Giornata di quest’anno, con lo slogan #UnitedByUnique, mette in luce non solo la dimensione clinica della malattia, ma anche l’esperienza umana di chi convive con un tumore, con bisogni e sfide che variano da individuo a individuo. La persona al centro, e non la sua malattia. 🔗 Leggi su Panorama.it

Questo 4 febbraio, a Foggia, si tiene una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori.

Oggi, in tutta Italia, si celebrano varie iniziative per il World Cancer Day.

