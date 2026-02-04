World Cancer Day la prevenzione è una scelta d’amore per noi stessi e cambia il futuro

In Italia, il World Cancer Day serve a ricordare l’importanza degli screening preventivi contro il cancro. Le campagne puntano a sensibilizzare le persone a fare controlli regolari. Molti si affidano a visite di controllo e test diagnostici per individuare eventuali problemi in anticipo. La prevenzione può davvero fare la differenza e salvare vite.

In occasione del World Cancer Day, si pone sempre l’accento su una questione importante gli screening preventivi. Grazie alla medicina moderna, molti tumori che un tempo facevano paura oggi possono essere intercettati quando sono ancora piccoli, rendendo le cure non solo possibili, ma straordinariamente efficaci. La prevenzione si divide in due: quella primaria (stile di vita: niente fumo, poco alcol, dieta sana e sport) e quella secondaria (gli screening). Fare uno screening non significa “cercare il male”, ma assicurarsi che, qualora ci fosse un’anomalia, questa venga colpita quando è ancora piccola e debole. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Approfondimenti su World Cancer Day

Questo 4 febbraio, a Foggia, si tiene una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori.

Il 4 febbraio si è celebrato il World Cancer Day, una giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla lotta ai tumori.

Ultime notizie su World Cancer Day

Argomenti discussi: World Cancer Day: il Centro di Oncologia e Radioterapia rafforza la rete oncologica provinciale; Giornata Mondiale contro il cancro - World Cancer Day; ‘World Cancer Day’, a Foggia la presentazione del libro ’Memorie di un panda che divenne farfalla' di Valentina Di Francesco - FoggiaToday; Codice Europeo contro il Cancro: 14 regole per battere il tumore.

World Cancer Day, Bianca Balti racconta la parte più difficile: Il cancro non è una linea rettaNella Giornata Mondiale contro il Cancro, Bianca Balti torna a dare la testimonianza del suo percorso sui social. dire.it

World Cancer Day, nuovo polo Lilt inaugurato a CernuscoNel giorno simbolo del World Cancer Day, Lilt Milano Monza Brianza inaugura a Cernusco sul Naviglio un nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica. La struttura, situata in largo Donatori di Sangue, r ... ansa.it

World Cancer Day, @FarmindustriaTW: innovazione oncologica in crescita, ma l’accesso resta la vera sfida Nel 2025 approvati 14 nuovi farmaci in Europa e Usa. L’industria chiede tempi più rapidi e uniformità territoriale per l’accesso alle cure. hubs.li/Q x.com

Oggi, 4 febbraio, si celebra il World Cancer Day. Una giornata che richiama l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della presa in carico dei pazienti lungo tutto il percorso di cura. Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo ha previsto l’introdu - facebook.com facebook