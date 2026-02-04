Wonder Man non sembra una serie Marvel ed è proprio questo che la rende speciale e di enorme successo

Wonder Man continua a dominare le visualizzazioni su Disney+. Da quando è arrivata sulla piattaforma il 28 gennaio, la serie si è piazzata al primo posto tra le più viste. Il segreto del suo successo sta nel fatto che si distingue dalle solite produzioni Marvel, offrendo qualcosa di diverso e più originale. La serie sta attirando anche chi di solito non segue i film e le serie Marvel, conquistando un pubblico più ampio.

Salda al numero 1 delle serie più viste su Disney+ da che è andata in line, il 28 gennaio scorso, Wonder Man continua a raccogliere consenso, per una volta anche al di fuori dei grandi fan dei cinecomic. Finalmente una serie Marvel davvero nuova. Allineata ad altri progetti Marvel come Thunderbolts*, WandaVision, ma anche Moon Knight e Agatha All Along, nel portare sullo schermo una nuova sensibilità per l'introspezione e i temi associati al mental health, Wonder Man può contare anche sulla novità del protagonista, ben diverso dall'omonimo su carta, un attore che non riesce a superare la fase di gavetta in una storia di puro metacinema, e il ritorno di un villain molto amato da chi ha visto tutti i film dedicati a Iron Man, Il Mandarino, che - spoiler per chi ancora non lo sapesse -, si rivela come un attore caduto in disgrazia pagato per impersonare un terrorista inventato da un magnate dell'industria delle armi per generare caos e pilotare la sensibilità e le paure degli americani in modo da favorire il proprio business.

La serie Marvel Wonder Man potrebbe tornare per una seconda stagione.

