Whoopi Goldberg in Un Posto al Sole ecco chi è la sua assistente made in America

Su “Un Posto al Sole” arriva un volto internazionale. Whoopi Goldberg, l’attrice premio Oscar, si unisce al cast come guest star e porta con sé un’“assistente” made in America, interpretata dall’attrice italiana Eleonora Pieroni. La serie Rai celebra il suo trentennale coinvolgendo anche star di livello mondiale, e questa presenza speciale ha già attirato l’attenzione dei fan.

Eleonora Pieroni, attrice e conduttrice italiana da oltre dieci anni residente e attiva a New York, è tra i volti.

La presenza di una star internazionale come Whoopi Goldberg sul set di Un posto al sole ha sorpreso tutti.

Napoli e un mistero: perché Whoopi Goldberg è arrivata nella soap.

Whoopi Goldberg arriva ad UN POSTO AL SOLE con un ruolo scritto su misura per lei!

Whoopi Goldberg porta il Parmigiano Reggiano sul set di Un posto al soleParmigiano Reggiano protagonista in Un posto al sole con Whoopi Goldberg. La Dop celebra versatilità tra tradizione napoletana e mercato USA. horecanews.it

Whoopi Goldberg in Italia ha trovato davvero Un posto al soleDietro l'arrivo di Whoopi Goldberg a Un posto al sole non c'è solo l'amore per Napoli e l'Italia. Il premio Oscar da tempo è ignorata da Hollywood e come lei stessa ha ammesso le bollette sono da paga ... lettera43.it

