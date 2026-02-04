WD rinnova la strategia per l’archiviazione aziendale con soluzioni integrate e prestazioni ottimizzate

Durante l’evento Innovation Day 2026 a San Jose, Western Digital ha annunciato una nuova piattaforma software destinata alle aziende. La società punta a gestire in modo più efficiente grandi volumi di dati, oltre i 200 petabyte, con soluzioni integrate e prestazioni migliorate. La presentazione ha attirato l’attenzione di tecnici e decision maker del settore, pronti a adottare questa nuova strategia per l’archiviazione aziendale.

Il mondo dell’archiviazione aziendale si prepara a una svolta epocale. A San Jose, in California, durante l’evento *Innovation Day 2026* che ha riunito centinaia di tecnici, esperti di infrastrutture e decision maker del settore, Western Digital ha presentato una nuova piattaforma software pensata per governare flotte di storage superiori ai 200 petabyte. L’annuncio, avvenuto alle 10:15 del mattino locale, non è stato solo un aggiornamento tecnologico: è stato un segnale chiaro che il gigante dello storage sta spostando il suo da componenti hardware a soluzioni integrate, software-driven, capaci di trasformare la complessità in semplicità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WD rinnova la strategia per l’archiviazione aziendale con soluzioni integrate e prestazioni ottimizzate Approfondimenti su San Jose Wd presenta la roadmap hdd 2029: disco da 100 tb per archiviazione di intelligenza artificiale Western Digital ha svelato la sua nuova roadmap per il prossimo futuro, con una grande novità: un disco da 100 terabyte destinato all’archiviazione di intelligenza artificiale. Efficienza su misura: soluzioni integrate per la gestione operativa delle imprese L'ottimizzazione della gestione operativa è fondamentale per le imprese che vogliono mantenere un vantaggio competitivo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Jose Farmaci. Si rinnova la strategia della rete delle agenzie farmaceutiche europee fino al 2028. Al via la consultazione pubblicaI contributi alla bozza di strategia sono benvenuti da tutte le parti interessate fino al 30 novembre 2024 tramite un questionario online. Dopo la consultazione pubblica di otto settimane, EMA e HMA ... quotidianosanita.it Renault rinnova la propria presenza in India con il nuovo Duster. Lanciato nell'ambito della strategia Renault International Game Plan 2027 #ANSAmotori #ANSA x.com David Lloyd Malaspina si rinnova: nuovo volto per il club tra investimenti e strategia di crescita David Lloyd Malaspina si rinnova: nuovo volto per il club tra investimenti e strategia di crescita #DavidLloyd #DavidLloydMalaspina #FitnessMilano #WellnessCl - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.