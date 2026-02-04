Vrioni già al campo come cambiano gli schemi

Dopo aver già raggiunto il campo, Vrioni sta cambiando gli schemi dell’attacco del Cavalluccio. Il mercato si è chiuso lunedì sera, ma il club ha deciso di concedersi qualche ora in più per chiudere l’affare con l’attaccante italo-albanese, svincolato dal Montreal. Ora, con l’arrivo di Vrioni, la squadra completa un reparto che è stato profondamente rivoluzionato proprio durante questa sessione di gennaio.

Insieme all'agente a alla famiglia, ieri, Vrioni era in città per firmare il contratto che lo lega al Cesena fino a giugno con opzione per un altro anno. Oggi o al massimo domani l'ufficialità. Nuovi acquisti che saranno tutti a disposizione di Mignani per la gara di venerdì sera.

