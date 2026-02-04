VPA Serie A il Round 26 scuote la classifica | tra sorprese tavolini e volate finali
Nella 26esima giornata della VPA Serie A, la classifica si muove di nuovo. Crema mantiene il primo posto, mentre Fasano resta in scia. La giornata è stata segnata da quattro match a tavolino e tante battaglie in campo, con alcune sorprese e molte battaglie per i playoff. La corsa si fa più serrata e gli appassionati aspettano con ansia le prossime mosse.
VPA Serie A Round 26: Crema consolida il primato, Fasano resta in scia. Quattro match a tavolino, protagonisti e bagarre playoff: cosa è successo e cosa aspettarsi. Il Round 26 della VPA Serie A Stagione 1 torna a muovere la graduatoria in modo concreto: non solo per i risultati sul campo, ma anche per una serie di decisioni regolamentari che, a questo punto della stagione, pesano quanto (e talvolta più) di una giocata individuale. È una giornata che lascia due certezze: il Crema non rallenta e la corsa nelle zone calde resta apertissima, soprattutto per chi insegue posizioni che contano. Crema avanti a passo costante: primato consolidato. 🔗 Leggi su Esports247.it
