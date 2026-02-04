Vomero rimesso il corrimano di metallo caduto | era corroso dall'urina e usato come scivolo

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato riparato il corrimano delle scale del Vomero, che era caduto il 15 gennaio. La Napoli Servizi ha confermato che l’intera struttura era molto corrotta, soprattutto a causa dell’urina che l’aveva usata come scivolo. Ora la ringhiera è stata sistemata e la sicurezza è tornata normale.

Ripristinato il corrimano delle scale del Vomero caduto il 15 gennaio scorso. La Napoli Servizi: "Era in gran parte corroso dall'urina".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Vomero Corrimano

Stefano dall’Emilia ad Affari Tuoi: “Casa nostra colpita dall’alluvione” e accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco

Stefano dall'Emilia Romagna, colpito dall’alluvione, racconta di aver perso la casa.

L’amichettismo dei Fratelli d’Italia: ecco lo scivolo d’oro per l’uomo di Ciocchetti nella Asp Asilo di Savoia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vomero Corrimano

Vomero, distrutto il corrimano delle scale di via Scarlatti: Corroso da urina e usato come scivoloDistrutto il corrimano di ferro delle scale di via Scarlatti al Vomero, quelle che collegano piazza Vanvitelli alla parte alta di via Morghen, dove si trova la stazione della Funicolare di Montesanto. fanpage.it

Vomero, distrutto il corrimano di metallo: Corroso da urina e usato come scivolo0:54 Macella la carne in un locale sporco e pieno di insetti, poi la vende nel suo minimarket: sequestro in centro a Salerno ... youmedia.fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.