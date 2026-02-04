Vomero rimesso il corrimano di metallo caduto | era corroso dall'urina e usato come scivolo
È stato riparato il corrimano delle scale del Vomero, che era caduto il 15 gennaio. La Napoli Servizi ha confermato che l’intera struttura era molto corrotta, soprattutto a causa dell’urina che l’aveva usata come scivolo. Ora la ringhiera è stata sistemata e la sicurezza è tornata normale.
Ripristinato il corrimano delle scale del Vomero caduto il 15 gennaio scorso. La Napoli Servizi: "Era in gran parte corroso dall'urina".🔗 Leggi su Fanpage.it
