Vomero rimesso il corrimano di metallo caduto | era corroso dall'urina e usato come scivolo

È stato riparato il corrimano delle scale del Vomero, che era caduto il 15 gennaio. La Napoli Servizi ha confermato che l’intera struttura era molto corrotta, soprattutto a causa dell’urina che l’aveva usata come scivolo. Ora la ringhiera è stata sistemata e la sicurezza è tornata normale.

