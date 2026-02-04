Volley Serie B Gruppo Lupi il presidente Nazzi dà la carica | Una squadra ringiovanita e ottimi senatori

Sabato prossimo riparte dopo la seconda lunga sosta il campionato di B. Giorgio Nazzi, presidente del Gruppo Lupi Pontedera, afferma: "Al termine della scorsa stagione abbiamo rinnovato profondamente la squadra per iniziare a riproporre un ciclo: tanti giovani, innesti mirati ed un nuovo tecnico per un fresco progetto. Per ora le scelte fatte stanno pagando. I nuovi stanno dimostrando di avere grande spessore umano oltre che sportivo: questo ha permesso al Gruppo Lupi di cementarsi in fretta, con ottimi risultati nel girone d'andata. Ovviamente una squadra così trasformata e ringiovanita può commettere qualche passo falso ma, sotto la guida di coach Bulleri, un formatore, che gode di grande rispetto e con la presenza nel team di due "senatori" come capitan Lusori e Lazzeroni, sono convinto potrà disputare un girone di ritorno sicuramente duro ma ancora ricco di soddisfazioni.

