Voleva dormire e l’ha colpita con un coltello | Jlenia uccisa dal fratello per la musica ad alto volume

Voleva solo dormire, ma il fratello le ha sferrato un colpo di coltello. Jlenia, 22 anni, è morta a Napoli dopo un litigio finito in tragedia. La causa sembra essere stata la musica troppo alta che disturbava il sonno dei due fratelli. Giuseppe, di 28 anni, l’ha colpita alla schiena durante una lite scoppiata nel rione Conocal. Ora, la polizia indaga sui motivi di questa faida familiare che si è conclusa con una tragedia insanabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una musica ad alto volume – secondo quanto si apprende – avrebbe scatenato nel rione Conocal di Ponticelli, a Napoli, la lite tra i due fratelli Musella sfociata nell’aggressione e poi nell’accoltellamento di Jlenia, 22 anni, morta per un fendente alla schiena da parte di Giuseppe, 28 anni. Il giovane voleva dormire e per questo motivo avrebbe colpito mortalmente la sorella. Sul movente della lite e dell’omicidio della ragazza comunque sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato coordinati dalla Procura (pm Ciro Capasso, procuratore aggiunto Alessandro Milita L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia, la 22enne uccisa a Napoli.

