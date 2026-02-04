A due giorni dalla cerimonia di apertura, gli atleti si raccontano sui social e mostrano un entusiasmo che si percepisce subito. Mentre le delegazioni sistemano gli ultimi dettagli, sui social la gara più accesa è già iniziata. TikTok e Instagram sono pieni di video e foto che testimoniano il loro entusiasmo e la voglia di vivere questa esperienza al massimo.

M ancano 48 ore alla cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026 e, mentre le delegazioni rifiniscono gli ultimi dettagli tecnici, la vera gara è già esplosa su TikTok e Instagram. Se le Olimpiadi di Parigi ci avevano abituato ai letti di cartone e alle polemiche sul cibo, l’Italia risponde con un mix di design, comfort “vero” e l’immancabile tocco della buona cucina. Il Villaggio Olimpico non è più un mistero: sono gli atleti stessi, da Milano a Cortina, da Livigno a Predazzo, a portarci dentro le loro stanze con video virali. Weekend a Cortina, la valigia perfetta. guarda le foto Gli atleti raccontano il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Volete sapere come vivono gli atleti durante le Olimpiadi invernali? A raccontarlo sono loro stessi. E in molti sembrano entusiasti...

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Code felici e luci brillanti: come la tecnologia si prende cura dei nostri amici pelosi!; Guida agli obiettivi e trofei di Code Vein II; Comitato Pro-San Marino: chiamateci come volete. Noi mettiamo al primo posto la nostra gente, mentre voi non avete speso una sola parola per i sammarinesi in difficoltà…di Valentina Pelliccioni.

Volete sapere come potrebbero rinforzarsi le vostre squadre del cuore ora che il mercato è chiuso Nei commenti c'è la lista svincolati! - facebook.com facebook

La volete sapere l’ultima su Urso x.com