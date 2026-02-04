Vlahovic Juve La Stampa | il rinnovo non è ancora un’ipotesi da scartare Ecco perché

La trattativa tra Dusan Vlahovic e la Juventus non è ancora chiusa. Anche se il rinnovo non sembra essere imminente, le due parti continuano a parlare e a valutare le opzioni. La società bianconera resta attenta, e il giocatore sembra disposto a considerare tutte le possibilità. Nessuna decisione definitiva, ma il discorso rimane aperto.

non è scontato che il serbo lasci Torino a scadenza. Il ritorno di Dusan Vlahovic alla Continassa segna l’inizio di una nuova fase, non solo medica ma anche strategica, per la Juventus. Dopo l’intervento chirurgico e le settimane di riabilitazione trascorse a Belgrado tra fisioterapia e allenamenti personalizzati, il serbo è riapparso a Torino per la seconda parte dell’iter di recupero. Nonostante un inizio di stagione complicato da qualche fischio, il legame con la piazza e lo spogliatoio è rimasto saldo, alimentato dalle sue costanti apparizioni allo Stadium per sostenere i compagni durante la degenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

