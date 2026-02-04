Vlahovic Inter affare possibile in un solo caso | spunta questa ipotesi per vedere il serbo in nerazzurro Le ultimissime

Da juventusnews24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter aspetta e monitora la situazione di Vlahovic. Se la Juventus dovesse fallire in Coppa Italia e Champions, i nerazzurri potrebbero decidere di fare un tentativo concreto per il serbo. Per ora, però, resta solo un’ipotesi, e i nerazzurri continuano a guardare senza fretta.

Vlahovic Inter, i nerazzurri restano alla finestra per il serbo. E, in caso di un flop in Coppa Italia e Champions della Juve, le cose potrebbero cambiare. Il mercato invernale si è appena concluso, ma i radar dei grandi club sono già proiettati verso le sessioni future, con scenari che potrebbero stravolgere gli equilibri della Serie A. In particolare, un nome pesante ha iniziato a gravitare con insistenza nell’orbita nerazzurra: Dusan Vlahovic. Secondo l’edizione odierna de La Stampa, il futuro del centravanti serbo a Torino è tutt’altro che blindato. Mentre la Juventus si concentra sul progetto ««YeS»» (Yildiz e Spalletti), il contratto del numero 9 resta un tema spinoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

