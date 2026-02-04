L’Inter aspetta e monitora la situazione di Vlahovic. Se la Juventus dovesse fallire in Coppa Italia e Champions, i nerazzurri potrebbero decidere di fare un tentativo concreto per il serbo. Per ora, però, resta solo un’ipotesi, e i nerazzurri continuano a guardare senza fretta.

Vlahovic Inter, i nerazzurri restano alla finestra per il serbo. E, in caso di un flop in Coppa Italia e Champions della Juve, le cose potrebbero cambiare. Il mercato invernale si è appena concluso, ma i radar dei grandi club sono già proiettati verso le sessioni future, con scenari che potrebbero stravolgere gli equilibri della Serie A. In particolare, un nome pesante ha iniziato a gravitare con insistenza nell’orbita nerazzurra: Dusan Vlahovic. Secondo l’edizione odierna de La Stampa, il futuro del centravanti serbo a Torino è tutt’altro che blindato. Mentre la Juventus si concentra sul progetto ««YeS»» (Yildiz e Spalletti), il contratto del numero 9 resta un tema spinoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Inter, affare possibile in un solo caso: spunta questa ipotesi per vedere il serbo in nerazzurro. Le ultimissime

Approfondimenti su Vlahovic Inter

Le voci su un possibile ritorno di Bellanova all'Inter a gennaio circolano con interesse.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

BOOM VLAHOVIC A 0! PER GDS POSSIBILITÀ CONCRETE, MA SERVE ALL'INTER ALLEGRI SCARTATO, PAVARD..

Ultime notizie su Vlahovic Inter

Argomenti discussi: Vlahovic apre al rinnovo con la Juventus: il retroscena sulla confidenza fatta a Spalletti; Milan, attenzione alla situazione Vlahovic! Il destino del 9 serbo può cambiare clamorosamente; Holm alla Juventus e Joao Mario al Bologna: affare ad un passo. Manca solo un ultimo tassello; Affare En-Nesyiri a rischio, possibile ritorno di fiamma per Mateta: la cifra massima stanziata dalla Juventus.

Dove giocherà Vlahovic l’anno prossimo? La Stampa non esclude l’opzione InterDusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus a parametro zero a giugno: La Stampa non esclude l'Inter ... msn.com

Vlahovic-Milan, TENSIONE Romagnoli e Icardi Juve: le news di oggi | OneFootballA conferma del legame mai spezzato con l’ambiente interista, Periši? ha lasciato un messaggio sotto un post del profilo Solo ed Esclusivamente Inter su X, scrivendo: Grazie di cuore… vi auguro il ... onefootball.com

Clamoroso retroscena di mercato: l'#Inter mette nel mirino Dusan #Vlahovic! #Internews24 - facebook.com facebook

Dove giocherà Vlahovic l’anno prossimo La Stampa non esclude l’opzione Inter x.com