Vlahovic a zero il prossimo anno anche l’Inter osserva interessata

La Juventus sta già pianificando il futuro e pensa a come trattenere i suoi giocatori più importanti. Vlahovic, che potrebbe andare via a parametro zero il prossimo anno, attira l’interesse di diverse squadre, tra cui l’Inter. La società bianconera lavora su più fronti per consolidare la rosa e decidere le mosse da fare in estate. La situazione resta calda, con molti occhi puntati sul futuro dell’attaccante serbo.

In casa Juventus si lavora su più tavoli, con l’obiettivo di blindare i pilastri del presente e impostare le scelte chiave del futuro. L’edizione odierna de La Stampa fa il punto su una fase delicata, che ruota attorno ai dossier Kenan Yildiz e Luciano Spalletti, ma che coinvolge anche il futuro di Dusan Vlahovic, finito nel radar di più big, Inter compresa. Il quotidiano parla di una vera e propria “operazione YeS”: la Y sta per Kenan Yildiz, ormai leader tecnico e simbolico della nuova Juve, la S per Luciano Spalletti, allenatore della rifondazione. Due figure che rappresentano una cartina di tornasole delle ambizioni bianconere.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Vlahovic Inter

Sommer Inter potrebbe ancora scrivere il suo futuro sotto la guida nerazzurra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

BOMBA VLAHOVIC A ZERO PER L’INTER!

Ultime notizie su Vlahovic Inter

Argomenti discussi: Vlahovic libero di firmare a zero per un’altra squadra: dal Milan alle piste estere, gli scenari; Vlahovic-Juventus, cosa succede col contratto in scadenza: rinnovo lontano, il Milan non molla e sondaggi dalla Premier League; L'ultimo compleanno di Dusan Vlahovic alla Juventus, quattro anni di tormenti e promesse cedute a parametro zero; Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...

Tutto pronto per l’arrivo di Vlahovic a zero: beffato il MilanContratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e rinnovo con la Juventus ormai lontanissimo. Dusan Vlahovic si appresta a salutare i bianconeri in estate ed è pronta a scatenarsi una vera e propria ... calciomercato.it

Milan, non solo Vlahovic: caccia al colpo a zeroSi guarda già all'estate. La squadra rossonera è pronta a setacciare il mercato per cogliere l'occasione giusta: il punto della situazione ... milanlive.it

Rientro vicino ma rinnovo lontano Dusan Vlahovic ha il contratto in scadenza e può già firmare per un altro club a parametro zero: il Milan resta alla finestra, cosí come Newcastle e Chelsea - facebook.com facebook

Su Dusan #Vlahovic è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per prenderlo a zero Forte l'interesse del #Milan con Max #Allegri, ma occhio alle sorprese perché in queste ore sarebbe tornata calda la pista che porta alla #PremierLeague con #Chelse x.com