’Visioni fantastiche’ torna il festival per le scuole

Dal 23 al 28 marzo Ravenna ospita la quarta edizione di Visioni fantastiche, il festival dedicato alle scuole e al cinema. La manifestazione, organizzata da Start Cinema, porta in città studenti e insegnanti per una settimana di proiezioni e incontri. È un appuntamento che ogni anno raccoglie un pubblico giovane e appassionato, offrendo loro l’opportunità di scoprire il mondo del cinema attraverso film e attività pensate apposta per le scuole.

Dal 23 al 28 marzo, Ravenna ospita la quarta edizione del festival Visioni fantastiche, manifestazione cinematografica dedicata al mondo delle scuole, ideata e organizzata da Start Cinema. Sei giorni di proiezioni mattutine e pomeridiane, gratuite, per le scuole di ogni ordine e grado, di laboratori (su temi svariati: i trucchi del cinema, le mutazioni corporee, la pixilation, i podcast, i muppet), di masterclass (fra i temi, il rapporto fra cinema e filosofia, il cinema futuro, l'ombra), di anteprime. E di omaggi ai maestri, aperti anche al pubblico: quest'anno si celebrerà il grande Charlie Chaplin con la proiezione del capolavoro "La febbre dell'oro" (nella foto), e sarà a Ravenna – per incontrare sia gli studenti che il pubblico – uno dei registi più importanti del cinema italiano degli ultimi quarant'anni, Giuseppe Piccioni, con il suo ultimo film "Zvanì", incentrato sulla figura di Giovanni Pascoli.

