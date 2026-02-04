Una donna di 34 anni, titolare di una palestra a Marsala, è stata vittima di una violenza sessuale da parte di un uomo sudanese. La donna ha reagito con rabbia e si è messa a urlare quando l’uomo ha cercato di molestarla. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato l’uomo, che ha opposto resistenza e ha causato lievi lesioni agli agenti. La vittima è ancora sotto shock, ma ha deciso di denunciare l’accaduto.

Eseguito un arresto a Marsala, dove un cittadino sudanese è stato fermato per violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto abusivo d’armi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe molestato la titolare di una palestra e aggredito gli agenti intervenuti. I fatti: la richiesta di aiuto e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Marsala, quando una donna ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine dopo essere stata vittima di molestie nei pressi della palestra che gestisce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza sessuale in una palestra di Marsala, vittima la titolare: 34enne va fuori di sé durante l'arresto

Approfondimenti su Marsala Palestra

A Roma, una giovane di 22 anni originaria della Bolivia è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Marsala Palestra

Argomenti discussi: Violenza sessuale, Aiga e Ocf: bene la nuova formulazione; Ddl stupri: senza il consenso che cosa cambia?; La nuova modifica al DDL sulla violenza sessuale è un passo indietro; Bergamo, violenze sessuali e maltrattamenti in aumento. Il prof con l'allieva 15enne e lo stupro di gruppo. Le vittime ora denunciano di più.

Un incubo durato due anni: arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale a NapoliI fatti si sarebbero protratti per un lungo arco temporale, dal gennaio 2024 al gennaio 2026. Arrestato dalla polizia. ilgiornalelocale.it

Prof arrestata per violenza sessuale su minore pochi mesi dopo essere stata insegnante dell’anno in UsaIl caso di una professoressa di matematica in Louisiana, arrestata per violenza sessuale su minore pochi mesi dopo essere stata nominata insegnante dell’anno ... fanpage.it

Gloria uccisa a Manchester a 45 anni. L'ipotesi della violenza sessuale prima dell'omicidio e la nuova autopsia - facebook.com facebook

C'era consenso bipartisan sulla modifica all’attuale legge sulla violenza sessuale proprio chiamando in causa la parola «consenso». Adesso le parole chiave sono «dissenso» e «atto sessuale contrario alla volontà della persona», @GiusiFasano x.com