Violazione del daspo urbano 37enne fermato in via Raffineria dai carabinieri

Durante un normale servizio di controllo, i carabinieri di Catania hanno fermato un uomo di 37 anni residente in città. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver violato il “daspo urbano”. I militari hanno fermato il 37enne in via Raffineria, agendo per garantire la sicurezza e la legalità nel quartiere.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un 37enne, residente a Catania e già noto alle forze dell'ordine, per la violazione del "daspo urbano".

