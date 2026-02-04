Il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Siena, Cimmino, ha promesso di migliorare i rapporti con gli altri enti del territorio e di far lavorare meglio il personale. Durante una conferenza stampa, ha detto di conoscere bene la città e il Palio, e ha sottolineato che un po’ di personale in più non farebbe male. Ora si aspetta di vedere come metterà in pratica queste promesse, mentre i vigili del fuoco si preparano a cambiare rotta sotto la sua guida.

di Laura Valdesi SIENA "Il mio intento sarà quello di rafforzare i rapporti istituzionali e di collaborazione con la prefettura e gli altri enti del territorio, cercando di valorizzare e far lavorare bene tutto il personale". E’ la missione del nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco Raffaele Cimmino che il 2 febbraio ha raccolto il testimone da Paolo Bruno De Paola. Ingegnere, 48 anni, originario della Campania, è entrato nei vigili del fuoco nel 2004, prestando servizio nel corso degli anni come funzionario da Alessandria e Campobasso a Napoli fino ad arrivare nel 2015 a Salerno. Tanti gli incarichi ricoperti, soprattutto come responsabile dell’area prevenzione incendi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili del fuoco, si cambia. Il comandante Cimmino: "Conosco Siena e il Palio. Personale? Farebbe comodo"

Approfondimenti su Siena Palio

Alberto Maiolo, 55 anni, originario del Friuli e laureato in Ingegneria a Trieste, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Siena Palio

Argomenti discussi: Febbraio 1956: quando l'Italia si svegliò sotto zero; Vigili del Fuoco Senza tetto. La UIL FP Vigili del Fuoco lancia l’allarme! Il Governo si attivi per un piano casa straordinario e agevolazioni fiscali.; Vigili del Fuoco, si è insediato il nuovo direttore regionale Leandro Cuzzocrea. FOTO; VIDEO/ Vigili del Fuoco, si insedia la nuova comandante Rilievi: Formazione al centro della sicurezza.

Vigili del fuoco, si cambia. Il comandante Cimmino: Conosco Siena e il Palio. Personale? Farebbe comodoL’ingegnere, 48 anni, si è insediato al Ruffolo. Presto visite nei distaccamenti. Ha partecipato a numerosi interventi di soccorso di rilevanza nazionale. lanazione.it

Silvio Pagano è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Treviso: «Pronti per le Olimpiadi. L'obiettivo è potenziare la prevenzione»TREVISO - L'ingegner Silvio Pagano è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Treviso. Il suo insediamento coincide con l'inizio degli impegni relativi ... ilgazzettino.it

Siena - facebook.com facebook