VICO il bello della pizza

A pochi passi dal Pantheon, in piazza Rondanini, si trova una pizzeria che prova a distinguersi. Qui, i proprietari hanno deciso di puntare su un modo tutto loro di fare la pizza, lontano dai soliti schemi. La clientela che entra trova un ambiente semplice, ma il vero focus è sulla qualità dell'impasto e degli ingredienti. La sfida è grande, ma il locale vuole far parlare di sé per il suo stile diverso.

A pochi passi dal Pantheon, in piazza Rondanini, a Roma, c'è una pizzeria che ha scelto di giocare la partita della pizza su un terreno diverso da quello abituale. VICO Pizza&Wine occupa gli spazi di Palazzo Rondanini alla Rotonda, edificio cinquecentesco fatto costruire dal cardinale Thomas Wolsey, uomo chiave della corte di Enrico VIII, sulle rovine delle terme neroniane. Lo stemma dei Tudor campeggia ancora oggi sul soffitto affrescato a grottesche, restaurato dalla Soprintendenza. Una cornice che non passa inosservata e che contribuisce a spiegare perché VICO venga spesso definita "la pizzeria più bella del mondo".

