Nella notte tra lunedì e martedì, una nuova frana si è verificata a Collesino di Bagnone, in Lunigiana. La pioggia intensa ha causato lo smottamento in località Le Tre Fontane, aggiungendo un altro episodio di dissesto nella zona. Sul posto, le squadre di emergenza stanno monitorando i rischi e lavorano per mettere in sicurezza l’area. Progetti di intervento sono già in cantiere per prevenire future frane nella regione.

Nuova frana in Lunigiana, questa volta a Collesino di Bagnone, in località Le Tre Fontane. Un piccolo smottamento causato dalla pioggia violenta caduta nella notte tra lunedì e martedì. L’ennesimo che si va aggiungere a una situazione già complessa. Tra tutti i 14 comuni della Lunigiana, una situazione d’emergenza è quella del Comune di Comano, dove l’amministrazione è impegnata da tempo per la messa in sicurezza del territorio. A fare il punto è il sindaco Antonio Maffei, che ripercorre gli interventi necessari e in programma. Uno degli episodi più recenti riguarda l’intervento in somma urgenza effettuato a novembre scorso a Imo Comano, che ha reso necessaria anche l’emissione di un’ordinanza per interdire l’accesso ad alcune case: "Siamo intervenuti con la totale pulizia dell’area interessata - spiega - e con il convogliamento delle acque superficiali dal punto di frana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio tra frane e dissesto. I casi a Bagnone e Comano. Progetti per la sicurezza

